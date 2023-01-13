Таможня КНР сообщила о рекордном товарообороте России и Китая в 2022 году
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос на 29,3% и достиг рекордных $190,271 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Отмечается, что Китай в 2022 году ввез в Россию товаров на $76,122 млрд — на 12,8% больше по сравнению с прошлым годом. При этом поставки из РФ в КНР увеличились на 43,4%, до $114,149 млрд.
В частности, в декабре уровень товарооборота между двумя странами составил $17,805 млрд. В КНР было ввезено российских товаров на сумму $8,996 млрд, китайских товаров в РФ - на $8,808 млрд.
Согласно данным о товарообороте КНР с более чем 20 государствами и регионами, Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай в 2022 году. Более 70% объема поставок в КНР приходится на энергоресурсы, при этом Пекин экспортирует в РФ бытовую электронику, автомобили, одежду и обувь, товары широкого потребления, пишет RT.
Между тем посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения — «цитадель правды», и на них не влияют «политические вирусы», сообщает телеканал «360».
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