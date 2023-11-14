ФТС: Экспорт РФ в январе-сентябре сократился на 29,4%

Отмечается, что экспорт за девять месяцев оценивается в $316,9 млрд, импорт — в $213,3 млрд.

По данным ФТС, вывоз товаров в Европу сократился до $65,3 млрд, в январе-сентябре прошлого года он составлял $216,7 млрд. При этом экспорт в страны Азии увеличился до $226,6 млрд, годом ранее он составил $205,4 млрд.

Ранее стало известно, что в январе-октябре товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордных $196,5 млрд, напоминает RT. Показатель увеличился на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

