Песков заявил, что речи о признании талибов пока что не идет
В Кремле заявили, что пока не готовы признавать участников запрещенного на территории России афганского движения «Талибан». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно»,— передали слова Пескова РИА Новости.
Накануне, 14 июня, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сказал, что власти страны могут признать правительство движения «Талибан». Организация находится под санкциями ООН.
Ранее специалист по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай предположил, что «Талибан» вряд ли сможет получить признание стран мира, так как не планирует выполнять обязательства по уважению прав человека, данные международному сообществу после захвата к власти в августе 2021 года.
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