Тайвань прекратил поставки станков в Россию

Ведомство сообщило, что увеличило штраф за первичное нарушение санкций против Москвы в 15 раз, до 31,3 тысячи долларов Экспортеров обязали указывать конечного получателя, чтобы подтвердить, что станки не будут попадать в РФ через третьи страны.



Ведомство напомнило, что с 8 марта Тайбэй перестал поставлять в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. Речь идет в том числе электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, а также токарные, фрезерные и шлифовальные станки.



В министерстве отметили, что введенные меры уже дали результат, поскольку объем экспорта станков снизился до нуля.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставлять в Россию сливочное масло, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

