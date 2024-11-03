Тайвань прекратил поставки станков в Россию
Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Об этом говорится на сайте Минэкономики Тайваня.
Ведомство сообщило, что увеличило штраф за первичное нарушение санкций против Москвы в 15 раз, до 31,3 тысячи долларов Экспортеров обязали указывать конечного получателя, чтобы подтвердить, что станки не будут попадать в РФ через третьи страны.
Ведомство напомнило, что с 8 марта Тайбэй перестал поставлять в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. Речь идет в том числе электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, а также токарные, фрезерные и шлифовальные станки.
В министерстве отметили, что введенные меры уже дали результат, поскольку объем экспорта станков снизился до нуля.
Ранее Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставлять в Россию сливочное масло, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тайвань прекратил поставки станков в Россию
- В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ
- Словацкий альпинист Гусерка сорвался в расщелину во время восхождения в Непале
- СМИ: ЦБ может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года
- Число жертв наводнения в Испании выросло до 214 человек
- В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба
- В жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум прогремел взрыв
- Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белая Курской области
- В Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома
- Аквариумных рыбок пускали на крабовые палочки и гребешки в Пскове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru