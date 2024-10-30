Россия сократила импорт бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
Россия за восемь месяцев года снизила импорт бананов из Эквадора до минимума за последние 12 лет — 776 тысяч тонн. Об этом сообщает РИА Новости.
Компании латиноамериканской страны с начала 2024 года продали в РФ на 20% меньше фруктов, чем за аналогичный период прошлого года. В 2012-м за аналогичный период в Россию из Эквадора ввезли 755 тысяч тонн бананов.
За пять лет РФ импортировала в среднем 958 тысяч тонн эквадорских плодов, на ее долю приходилось примерно 20-25% всего экспорта. Однако в январе-августе текущего года доля российских покупателей в экспорте Эквадора снизилась до 18,9%, этот показатель стал минимальным с 2001 года, когда доля РФ составляла 14,5%.
Тем не менее Россия сохранила свои позиции крупнейшего покупателя эквадорских бананов. За ней следуют США (14,8%) и Нидерланды (6,9%).
Ранее стало известно, что РФ в 14 раз сократила импорт апельсинов из Турции, напоминает 360.ru.
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