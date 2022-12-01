Таиланд изучает возможность импорта российских энергоресурсов

Таиланд изучает возможность импорта энергоресурсов из России, в том числе информацию о стоимости и требуемом объеме поставок. Об этом сообщил посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.

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«Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов, все еще изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями», — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

В начале ноября Вонгсинсават заявил, что Таиланд может начать прием карт российской платежной системы «Мир», напоминает телеканал «360». Посол отмечал, что это позволит увеличить турпоток, объемы торговли и обмена услугами между двумя странами.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЭнергетикаРоссияТаиланд
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