СМИ: Индия, Турция и Бразилия нарастили объем импорта из России
Индия, Турция и Бразилия с конца февраля нарастили объем поставок из России. Об этом пишет The New York Times.
Импорт из РФ упал на фоне санкций и торговых ограничений, однако некоторые страны увеличили объемы поставок. Так, объем импорта Индии вырос на 430%, Турции — на 213%, Бразилии — на 166%.
Кроме того, объем покупок у России нарастили Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%). Также импорт из РФ увеличили Саудовская Аравия (на 45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%).
В то же время почти все перечисленные страны, за исключением Китая и Турции, сократили экспорт в Россию. Пекин и Анкара нарастили поставки на 24% и 113% соответственно, пишет RT.
Ранее стало известно, что за июнь 13 стран-членов Евросоюза увеличили объемы импорта из России. Больше всего российских товаров закупили Словения, Испания и Швеция, напоминает РИА ФАН.
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