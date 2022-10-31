СМИ: Индия, Турция и Бразилия нарастили объем импорта из России

Импорт из РФ упал на фоне санкций и торговых ограничений, однако некоторые страны увеличили объемы поставок. Так, объем импорта Индии вырос на 430%, Турции — на 213%, Бразилии — на 166%.

Кроме того, объем покупок у России нарастили Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%). Также импорт из РФ увеличили Саудовская Аравия (на 45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%).

В то же время почти все перечисленные страны, за исключением Китая и Турции, сократили экспорт в Россию. Пекин и Анкара нарастили поставки на 24% и 113% соответственно, пишет RT.

Ранее стало известно, что за июнь 13 стран-членов Евросоюза увеличили объемы импорта из России. Больше всего российских товаров закупили Словения, Испания и Швеция, напоминает РИА ФАН.

