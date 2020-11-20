«Нет условий для предпринимателей». Хасбулатов о гражданстве за инвестиции в РФ

Министерство экономического развития разработало проект закона, согласно которому предлагается предоставлять иностранным гражданам вид на жительство в России в обмен на инвестиции от 10 млн рублей.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН рассказал, что подобная программа привлечения инвестиций не принесет ожидаемого эффекта.

«Попытки привлечь инвестиции через раздачу паспортов не принесут результата. Этот опыт в мире был, он показал, что эффекта нет, и многие страны сейчас сворачивают эти программы. Более того, государства стремятся защитить свои экономики от облегченного проникновения иностранцев. Надо прежде всего создавать условия для национального бизнеса, чтобы им было выгодно вкладывать, а не вывозить. Ведь только в прошлом году из России вывезли порядка 40 млрд долларов», - говорит Хасбулатов.

Он подчеркивает, что сейчас в России даже экономисты говорят, что в стране нет условий для развития предпринимателей. «В этих условиях привлечь чужих бизнесменов – достаточно сложная задача», - сказал он.

Ранее Хасбулатов в беседе с НСН назвал главную угрозу для развития страны после пандемии и поспорил с главой счетной палаты Алексеем Кудриным по поводу его оценок падения ВВП в 2020 году.

