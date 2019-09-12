Свободу малоимущим от НДФЛ

Освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил глава банка ВТБ Андрей Костин. Существующий профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику, - заявил Костин на Московском финансовом форуме. Он полагает возможным установить для физических лиц уровень минимального дохода, который не будет облагаться налогом. Буквально днем ранее самой «кричащей» назвал проблему бедности премьер Дмитрий Медведев, высказавшись за адресную поддержку наиболее незащищенных слоев населения. В числе таковых глава правительства назвал пенсионеров, бюджетников, людей с проблемами со здоровьем, а также многодетные семьи, где доход нужно делить на большое количество человек.

Идея освобождения малоимущих от НДФЛ уже как-то поднималась на правительственном уровне. Тогда предлагалось распространить подобную меру на тех, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, то есть меньше 13 тысяч рублей. Таковых в России – не менее 11 миллионов. Уровень «отсечения» НДФЛ должен быть гораздо выше, - заявлял еще в апреле в эфире НСН экономист Василий Колташов.

«Отмена 13-процентного налога для наиболее бедных или мало зарабатывающих россиян – инициатива хорошая. Проблема лишь в том, что этот уровень должен начинаться не с 13, а с 50 тысяч рублей. Это та сумма, которая позволяет людям как-то более-менее оплачивать ипотеку, создавать сбережения на первый взнос для покупки квартиры, то есть обеспечивать семью. 50 тысяч рублей в месяц – это тот уровень, который необходимо сделать необлагаемым налогом минимумом, и соответственно не брать налог с жилья».

О необходимости дифференцировать налог с жилья заявляла НСН и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она, в частности, рассказала, что направила президенту Путину предложение освободить от налога на недвижимость все российские семьи с детьми по принципу одна квартира или один дом. Эта мысль встретила, однако, и критику: зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина назвала инициативу «чистой воды популизмом».

Если оставить в стороне оценочные суждения и вспомнить, что как раз семьи с детьми, особенно многодетные тоже относятся к наиболее уязвимым категориям населения, то идея не так уж плоха. Особенно, если вспомнить данные Росстата, согласно которым, в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума живут 26% детей в возрасте до 18 лет, а в многодетных семьях — 52,2%. От непомерно высоких налогов «россияне уже буквально захлёбываются», - заявлял один из собеседников НСН. И эту налоговую удавку пора бы ослабить. Без оглядки на «популизм».

