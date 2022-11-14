Британский премьер предложил план по снижению влияния России на мировую экономику

В частности, премьер призвал Запад продолжать поддерживать нуждающиеся страны зимой, помогать Украине и принимать меры для предотвращения голода в наиболее уязвимых частях планеты.

Также Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия, отмечает телеканал «360». В связи с этим политик отметил необходимость продолжать поставки зерна по Черному морю. Кроме того, Сунак призвал другие государства производить больше продовольствия либо высвобождать свои запасы.

Британский премьер отметил, что Западу необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и оставаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики, пишет RT.

Наконец, Сунак призвал работать со всеми партнерами, в том числе правительствами, частным сектором и финансовыми институтами, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

