Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении пошлины за тюнинг автомобиля почти в два раза. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

Отмечается, что проект, разработанный МВД РФ, вносит изменения в статью 333, части 2 Налогового кодекса. Груздев рассказал, что, по расчетам, проект обеспечит доходы бюджета в размере 700 миллионов рублей.

Теперь денежный сбор за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности увеличивается с 800 до 1 тысячи 500 рублей.