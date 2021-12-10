Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении пошлины за тюнинг автомобиля почти в два раза. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.
Отмечается, что проект, разработанный МВД РФ, вносит изменения в статью 333, части 2 Налогового кодекса. Груздев рассказал, что, по расчетам, проект обеспечит доходы бюджета в размере 700 миллионов рублей.
Теперь денежный сбор за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности увеличивается с 800 до 1 тысячи 500 рублей.
При этом пошлина на разрешение изменить конструкцию, находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, составит одну тысячу и рублей.
Груздев отметил, что изменением конструкции автомобиля также считается установка деталей, которые изначально не предусмотрены изготовителем. По его словам, любые изменения необходимо проверять на соответствия требованиям безопасности.
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