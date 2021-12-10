«Привычка нарушать»: В Россию может вернуться балльная система наказания водителей

В России следует разработать и внедрить на законодательном уровне систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов. Соответствующее предложение содержится в проекте Дмитрия Давыдова «20 идей по развитию России».

По его мнению, существующих сегодня в стране штрафов и наказаний недостаточно для эффективной борьбы с водителями, имеющими «привычку нарушать».

Давыдов отмечает, что в Испании, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и других странах, где действует «балльная система», смертность на дорогах заметно ниже, чем в России. При этом внедрение такой системы в нашей стране не потребует существенных затрат государства.

«Если полагаться только на одни лишь штрафы, то в определенных случаях водители могут этим злоупотреблять. Если водитель исправно оплачивает все штрафы, это дает возможность регулярно нарушать, поскольку он выполняет все требования закона. Возможное нарушение за деньги является частью менталитета некоторых водителей. При этом последствия от привычки нарушать «по мелочи» за деньги оказываются катастрофическими. С развитием технологий онлайн-платежей и мобильного банкинга процедура оплаты штрафов стала очень простой и аналогична приобретению товаров и услуг, что психологически может восприниматься, как покупка права на нарушение», - предупреждает автор идеи.

По его мнению, злоупотребляют штрафами, как правило, богатые россияне, для которых их суммы являются незначительными. А ещё невнимательные и безответственные водители, искупающие вину рублем и не стремящиеся улучшать качество вождения.

Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто подтвердил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что только «балльная система» может спасти Россию от водителей-рецидивистов.

«В Советском Союзе, а потом и на первом этапе России у нас была балльная система, но она оказалась ужасно коррупционной, и ее отменили. Однако необходимость осталась. Балльная система существует во всех странах Европы, в Америке. Это единственная система, которая поможет убрать с дороги людей, которые часто и опасно нарушают правила дорожного движения. Это проверенный мировой практикой опыт, как реально убрать с дорог таких рецидивистов. У нас в стране такая балльная система будет, хотим мы этого или нет, она обсуждается, и в новом проекте КоАП уже прописана, правда, пока контурно. Такая система нужна, и она поможет реально убрать с дороги людей, которые разъезжают, имея десятки, а то и сотни нарушений», - убежден Моржаретто.

А вот Дмитрий Давыдов считает недостаточными меры, которые планируется внести в КоАП, и предлагает помимо штрафов начислять водителям еще и баллы в зависимости от вида нарушения.

«Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, следует лишать его права управления транспортным средством сроком на один год. Для начинающих водителей и для тех, кто вновь получает права после изъятия, – установить порог 8 баллов. Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения, начиная с третьего года, увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме», - предлагает автор проекта.

По его мнению, за проезд на красный свет водителям можно начислять максимальные 8 баллов, а за нарушения, связанные с неправильным использованием аварийки или звуковых сигналов, – минимальный 1 балл.

Давыдов подчеркивает, что система учета штрафных баллов может быть создана «на базе существующих правительственных информационных ресурсов, и не потребует существенных затрат».

«По данным ВОЗ, ущерб от дорожно-транспортных происшествий для большинства стран достигает 3% от ВВП, поэтому внедрение системы штрафных баллов может также стать экономически выгодным мероприятием для государства», - уверен автор «20 идей по развитию России».

Он также указал на пользу от предлагаемых нововведений страховым компаниям, которые смогут учитывать при расчете страховки склонность водителей к нарушениям.

В последнее время участились случаи «беспредельного» поведения на дороге блогеров и известных личностей. Так, в мае рэпер Элджей был задержан пьяным за рулем спорткара BMW i8, за это его лишили прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ранее он хвастался в соцсетях штрафами за превышение скорости на 140 тыс. рублей и называл себя «Призрачным гонщиком».

В начале декабря стало известно, что на Филиппа Киркорова составлено 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. Правда, представители певца утверждают, что все штрафы уже оплачены.

