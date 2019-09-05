Сухонский бумажный комбинат намерен увеличить выпуск продукции в 2 раза

Сухонский бумажный завод в Вологодской области ввел в эксплуатацию третью бумагоделательную машину мощностью 162 тысячи тонн тарного картона в год. За счет новой техники завод намерен увеличить выпуск продукции в два раза. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что мощность нового оборудования превышает суммарный объем производства двух машин, установленных на комбинате ранее. Две машины производят 147 тысяч тонн картона в год против 167 тонн новой техники.

Как отмечает правительство, объем инвестиций, направленных на создание машины, составил 2,7 млрд рублей. Запуск нового оборудования позволил создать 133 новых рабочих места.

Сухонский бумажный комбинат появился в 1917 году. Лесная сфера является одной из главных экономических отраслей Вологодской области.



