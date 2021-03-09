Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в Калининград для испытаний

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл для испытаний в Калининград перед присоединением к достройке газопровода «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные портала определения геопозиции морских судов Marinetraffic.

Оператор строительства «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 ранее сообщила, что планирует продолжать работы в датской зоне газопровода до конца сентября.