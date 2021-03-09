Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в Калининград для испытаний

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл для испытаний в Калининград перед присоединением к достройке газопровода «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные портала определения геопозиции морских судов Marinetraffic.

Оператор строительства «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 ранее сообщила, что планирует продолжать работы в датской зоне газопровода до конца сентября.

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Строительство «Северного потока-2» было прервано в 2019 году из-за санкций США. Для завершения строительства остается проложить менее 150 километром двух ниток газопровода в исключительной экономической зоне Дании и на территории ФРГ.



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:КалининградСеверный Поток
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