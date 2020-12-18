Судно для достройки «Северного потока - 2» сменило владельца

Трубоукладчик «Фортуна», который недавно начал строить короткий участок газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, снова поменял собственника, сообщает РБК.

Теперь владельцем судна является ООО «КВТ-Рус», тогда как ранее собственником судна была компания «Универсальная транспортная группа». Смена собственника произошла на фоне ужесточения санкций со стороны США в отношении газопровода.

Путин: «Северный поток — 2» выгоден Германии и Европе

Строительство «Северного потока — 2» практически завершено. Об этом дне ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что мы работу закончим», — заявил он в ходе большой пресс-конференции.

Российский лидер выразил надежду, что новая администрация США с уважением отнесется к интересам Евросоюза и не будет давить на европейских партнеров из-за «Северного потока — 2».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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