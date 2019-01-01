Биткоину предсказали повторный рекордный рост
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в эфире НСН заявил, что ждет преодоление рекорда позапрошлого года.
Средний обменный курс биткоина за сутки вырос почти на 11% и достиг $12446 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткоин был дороже $12 тысяч в январе 2018 года.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН рассказал, что в индустрии снова появилась уверенность в криптовалюте и ее дальнейшем применении.
«Я давал прогноз на прошлой неделе, я считаю, он сбывается. Считаю, что биткоин будет расти дальше. Сейчас он перевалит 15 тысяч, в ближайшем будущем, возможно, мы увидим превышение курса, который был полтора года назад в 2017 году. Это связано с тем, что индустрия окончательно стала на ноги, оправилась от тех незначительных факторов, которые были в прошлом году, когда исчезла уверенность, что эта технология будет применяться. Сейчас в связи с тем, что регулирование в большинстве стран мира соответствует интересам участников рынка. Мне кажется, что мы на пороге роста», - заявил он.
Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года. Как утверждают эксперты, увеличение стоимости биткоина связано с интересом инвесторов и спекулянтов, желающих заработать на росте.
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