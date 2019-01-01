Биткоину предсказали повторный рекордный рост

«Я давал прогноз на прошлой неделе, я считаю, он сбывается. Считаю, что биткоин будет расти дальше. Сейчас он перевалит 15 тысяч, в ближайшем будущем, возможно, мы увидим превышение курса, который был полтора года назад в 2017 году. Это связано с тем, что индустрия окончательно стала на ноги, оправилась от тех незначительных факторов, которые были в прошлом году, когда исчезла уверенность, что эта технология будет применяться. Сейчас в связи с тем, что регулирование в большинстве стран мира соответствует интересам участников рынка. Мне кажется, что мы на пороге роста», - заявил он.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года. Как утверждают эксперты, увеличение стоимости биткоина связано с интересом инвесторов и спекулянтов, желающих заработать на росте.

