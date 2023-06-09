СМИ: Adidas может вернуться на российский рынок

По данным СМИ, спортивный бренд подписал контракт с ливанской компанией Daher, которая ранее заключила соглашение с группой Inditex (владельцем магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear) и приобрела российские активы концерна.

«Набор сотрудников планируют начинать в начале осени для того, чтобы подготовить все к запуску магазинов», — отмечает издание.

В России осталось около 120 магазинов Adidas, пишет РИА ФАН.

Ранее СМИ сообщили, что спортивный бренд рассмотрит возможность передачи активов в РФ иностранному инвестору. Таким образом Adidas сможет перезапустить около сотни наиболее доходных торговых точек, пишет RT.

