Субсидии при переводе автомобилей на газ предложили увеличить до 90%

Глава Минэнерго России Александр Новак предложил увеличить долю субсидий правительства при переводе автомобилей на газомоторное топливо в два раза — с 30% до 60%, пишет РБК со ссылкой на обращение министра к профильному вице-премьеру Юрию Борисову.

Польша получит от России 1,5 млрд долларов за газ

С учётом того, что ещё 30% средств выделит «Газпром» через маркетинговые программы своей «дочки», поставляющей газ для транспорта, автовладельцам придётся уплатить только 10% перевода на газ.

Как отмечается в материале, Новак видит в переводе автомобилей на газ возможность значительного сокращения расходов автовладельцев на бензин и дизельное топливо. Он упоминает о малом и среднем бизнесе, гражданах и самозанятых, эти расходы существенны. для которых в условиях пандемии коронавируса. Предполагается, что участники программы в течение трёх лет сэкономят на топливе 4-5 миллиардов рублей и обеспечат работой по установке газовых баллонов предприятия сервисной сферы.

По подсчётам «Газпром газомоторное топливо», один километр пути на газе обходится автовладельцам в один рубль, в то время как на бензине — три рубля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТопливоРоссийский ГазМинэнерго РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры