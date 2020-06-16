Субсидии при переводе автомобилей на газ предложили увеличить до 90%

С учётом того, что ещё 30% средств выделит «Газпром» через маркетинговые программы своей «дочки», поставляющей газ для транспорта, автовладельцам придётся уплатить только 10% перевода на газ.

Как отмечается в материале, Новак видит в переводе автомобилей на газ возможность значительного сокращения расходов автовладельцев на бензин и дизельное топливо. Он упоминает о малом и среднем бизнесе, гражданах и самозанятых, эти расходы существенны. для которых в условиях пандемии коронавируса. Предполагается, что участники программы в течение трёх лет сэкономят на топливе 4-5 миллиардов рублей и обеспечат работой по установке газовых баллонов предприятия сервисной сферы.

По подсчётам «Газпром газомоторное топливо», один километр пути на газе обходится автовладельцам в один рубль, в то время как на бензине — три рубля.

