Студентам рассказали об экономике столицы в ходе тематического дня на МУФ

Более 250 студентов экономических специальностей ведущих вузов столицы приняли участие в тематическом дне «Экономика Москвы для студентов» на Московском урбанистическом форуме – 2023, рассказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«Сегодня мегаполисы являются главными источниками экономического роста, поскольку именно в них концентрируются основные ресурсы. Доля городов в ВВП России составляет 78%, а на Москву приходится около 20% в структуре ВВП и объеме инвестиций, 12% от общего числа рабочих мест в стране», - отметила Багреева.

По ее словам, в связи с интенсивным развитием экономики столицы растет потребность в квалифицированных кадрах. Багреева назвала студентов потенциальной частью будущего московской экономики. Таким образом, студенты должны понимать устройство столичной экономики, а также познакомиться с ключевыми тенденциями и перспективами ее развития.

На дне «Экономика Москвы для студентов» выступали руководители кадровых служб крупных российских компаний, в частности, представители Банка России, Сбербанка, «ВКонтакте», АФК «Система», «Эн+», «Тинькофф» и HeadHunter. Все они поведали студентам об основных трендах на рынке труда и о том, каких молодых специалистов ждут лучшие работодатели России.

Во второй части мероприятия для студентов были организованы экономические дебаты. В рамках соревнования участники должны были выполнить экономическое задание, защитить его и выступить оппонентами решений команд соперников. Победителем дебатов была признана команда Финансового университета при Правительстве РФ. Второе и третье места заняли команды Университета Правительства Москвы и РАНХиГС. Багреева отметила высокую профессиональную подготовку будущих экономистов, их заинтересованность и погруженность в предмет.

Отмечается, что в тематическом дне приняли участие студенты-экономисты МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московского государственного строительного университета, Университета Правительства Москвы, МФЮА, Московского университета имени А. С. Грибоедова.

