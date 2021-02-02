Цена нефти Brent впервые с 2020 года превысила $58
2 февраля 202118:14
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 58,04 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По состоянию на 17:26 по московскому времени цена сырья выросла на 3%. В последний раз стоимость барреля нефти этой марки поднималась выше 58 долларов в конце января 2020 года.
Кроме того, выросла цена мартовских фьючерсов марки WTI. Стоимость барреля поднялась на 3,06% и составила 55, 19 долларов, отмечает Газета.ру.
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2 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru