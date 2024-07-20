Строительство ВСМ Москва - Петербург начнется в 2024 году

«Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», - цитирует главу ведомства ТАСС.

По словам Старовойта, в минувшую пятницу в правительстве состоялось первое совещание после подписания концессионного соглашения. На площадке кабмина продолжается формирование проектного офиса, сказал он.

Как утверждали СМИ, поездка по ВСМ из Москвы в Петербург обойдется в 8,9 тысячи рублей. Сумма указана из расчета на 2028 год, когда планируется запустить магистраль. К 2030-му тариф может вырасти до 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

