Строительство ВСМ Москва - Петербург начнется в 2024 году
Строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург начнется в этом году, заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
«Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», - цитирует главу ведомства ТАСС.
По словам Старовойта, в минувшую пятницу в правительстве состоялось первое совещание после подписания концессионного соглашения. На площадке кабмина продолжается формирование проектного офиса, сказал он.
Как утверждали СМИ, поездка по ВСМ из Москвы в Петербург обойдется в 8,9 тысячи рублей. Сумма указана из расчета на 2028 год, когда планируется запустить магистраль. К 2030-му тариф может вырасти до 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru