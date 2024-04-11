На маршруте ВСМ Москва—Санкт-Петербург будет 16 остановок
На маршруте Высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, протяженность которой составит 679 километров, разместят 16 остановок. Карту строящегося маршрута показало РЖД в своем телеграм-канале.
В Москве и Московской области предусмотрено четыре остановки: Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково и Высоково. Далее поезд проследует с остановками в Тверской области: Новая Тверь, Логовежь, Садва. Еще четыре остановки будет в Новгородской области: Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода. В Ленинградской области поезд остановится на станциях Жарово и Обухово-2, после чего прибудет в Санкт-Петербург.
Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. По Москве и Петербургу поезда будут развивать скорость до 200 км/ч, между ними — до 400 км/ч.
На данный момент началось строительство наиболее сложного участка на выходе из Москвы. Ожидается, что магистраль будет запущена в 2028 году.
Президент Владимир Путин ранее дал правительству ряд поручений по строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. В частности, он поручил выделить в 2025 году из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд рублей на строительство ВСМ.
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