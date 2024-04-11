На маршруте ВСМ Москва—Санкт-Петербург будет 16 остановок

Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. По Москве и Петербургу поезда будут развивать скорость до 200 км/ч, между ними — до 400 км/ч.

На данный момент началось строительство наиболее сложного участка на выходе из Москвы. Ожидается, что магистраль будет запущена в 2028 году.

Президент Владимир Путин ранее дал правительству ряд поручений по строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. В частности, он поручил выделить в 2025 году из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд рублей на строительство ВСМ.



