Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом начнется в сентябре 2024 года

Cтроительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в сентябре 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Виталий Савельев.

Он отметил, что уже создан проектный офис и разработана дорожная карта, а основная задача на ближайшее время — начать строительство.