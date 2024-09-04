Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом начнется в сентябре 2024 года

Cтроительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в сентябре 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Виталий Савельев.

Он отметил, что уже создан проектный офис и разработана дорожная карта, а основная задача на ближайшее время — начать строительство.

Савельев допустил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

Савельев добавил, что первым этапом будет возведение участка длиной 100 км от Москвы до Твери, на котором будут проходить испытания скоростного поезда. Эти испытания помогут быстрее реализовать проект.

Президент Владимир Путин дал старт строительству магистрали в марте, и Минфин оценил ее стоимость в 1,8 трлн рублей, включая проект в перечень самоокупаемых. Недавно РЖД сообщило, что для реализации проекта высокоскоростных магистралей в России потребуется около 39 тыс. человек ежегодно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМоскваВысокоскоростная Магистраль

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