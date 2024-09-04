Савельев допустил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) в России в перспективе могут быть запланированы в рамках развития Дальнего Востока. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев, пишет РИА Новости.

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В ходе Восточного экономического форума зампред правительства напомнил о планах по строительству ВСМ.

«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока», — указал Савельев, подчеркнув, что «у нас страна огромная».

Ранее стало известно, что в России построят высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург, дорога будет проходить через Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области, напоминает Ura.ru.

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Фото: aeroflot.ru
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