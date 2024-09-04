Савельев допустил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

В ходе Восточного экономического форума зампред правительства напомнил о планах по строительству ВСМ.

«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока», — указал Савельев, подчеркнув, что «у нас страна огромная».

Ранее стало известно, что в России построят высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург, дорога будет проходить через Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области, напоминает Ura.ru.

