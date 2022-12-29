Строительство водовода из Дона для обеспечения Донецка завершат к марту
Строительство водовода из реки Дон в Ростовской области для жителей Донецка планируется завершить к марту 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как отметил зампред правительства, жители Донецка испытывают проблемы с водоснабжением.
«Мы приняли беспрецедентное решение <...> мы строим водовод с реки Дон Ростовской области. <...> Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Вице-премьер указал, что в работах задействовано 2,5 тысячи строителей, которые трудятся круглосуточно.
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