Строительство водовода из Дона для обеспечения Донецка завершат к марту

Строительство водовода из реки Дон в Ростовской области для жителей Донецка планируется завершить к марту 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Как отметил зампред правительства, жители Донецка испытывают проблемы с водоснабжением.

«Мы приняли беспрецедентное решение <...> мы строим водовод с реки Дон Ростовской области. <...> Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер указал, что в работах задействовано 2,5 тысячи строителей, которые трудятся круглосуточно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьВодаДонецкМарат Хуснуллин
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