Новак выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен
Россия уверена, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Он сообщил, что работы по достройке газопровода уже ведутся. По его словам, проект находится «в высокой степени готовности». В реализации «Северного потока — 2» прежде всего заинтересованы европейские партнеры.
В субботу судно-трубоукладчик «Фортуна» вернулось в порт Висмар в Германии. Оно покинуло место проведения работ для достройки газопровода «Северный поток — 2», сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru