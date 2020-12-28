Новак выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен

Он сообщил, что работы по достройке газопровода уже ведутся. По его словам, проект находится «в высокой степени готовности». В реализации «Северного потока — 2» прежде всего заинтересованы европейские партнеры.

В субботу судно-трубоукладчик «Фортуна» вернулось в порт Висмар в Германии. Оно покинуло место проведения работ для достройки газопровода «Северный поток — 2», сообщает телеканал «360».

