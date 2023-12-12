Доллар упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с декабря.

Нацбанк Украины опустил гривну до рекордных 36,69 за доллар

Так, курс американской валюты по состоянию на 14:26 по московскому времени снизился до 89,92 рубля.

Евро торгуется за 97,04 рубля, юань - за 12,52 рубля, следует из данных торгов.

Ранее Мосбиржа подготовила сценарий на случай остановки торгов долларом при усилении санкционного давления.. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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