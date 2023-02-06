Минфин: Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

В общей сумме внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года составил 22,8 триллиона рублей, сообщили в Минфине ранее.

В 2021 году долг составил 20,9 триллиона рублей, в 2023 году прогнозирует рост этого значения до 25 триллионов. Ведомство также раскрыло размер расходов на его обслуживание за прошлый год — 1,33 триллиона рублей или около 4% от общих расходов федерального бюджета.

