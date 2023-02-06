Минфин: Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей
Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 1,76 триллиона рублей. Информация размещена на сайте министерства.
Сообщается также, что расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, а доходы составили 1,356 триллиона рублей.
При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года.
В общей сумме внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года составил 22,8 триллиона рублей, сообщили в Минфине ранее.
В 2021 году долг составил 20,9 триллиона рублей, в 2023 году прогнозирует рост этого значения до 25 триллионов. Ведомство также раскрыло размер расходов на его обслуживание за прошлый год — 1,33 триллиона рублей или около 4% от общих расходов федерального бюджета.
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