Минфин: Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 1,76 триллиона рублей. Информация размещена на сайте министерства.

Сообщается также, что расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, а доходы составили 1,356 триллиона рублей.

При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года.

Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей

В общей сумме внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года составил 22,8 триллиона рублей, сообщили в Минфине ранее.

В 2021 году долг составил 20,9 триллиона рублей, в 2023 году прогнозирует рост этого значения до 25 триллионов. Ведомство также раскрыло размер расходов на его обслуживание за прошлый год — 1,33 триллиона рублей или около 4% от общих расходов федерального бюджета.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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