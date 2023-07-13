Страны ОПЕК в июне выполнили сделку ОПЕК+ на 250 процентов

Страны ОПЕК в июне добывали 28,19 миллиона баррелей в сутки, что на 91 тысячу больше мая, следует из доклада ОПЕК. Таким образом, страны выполнили сделку ОПЕК+ по снижению добычи на 250%, сокращая добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки больше плана.

Отмечается, что добыча нефти выросла в основном в Иране и Ираке, в то время как в Анголе снизилась.