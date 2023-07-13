Страны ОПЕК в июне выполнили сделку ОПЕК+ на 250 процентов
Страны ОПЕК в июне добывали 28,19 миллиона баррелей в сутки, что на 91 тысячу больше мая, следует из доклада ОПЕК. Таким образом, страны выполнили сделку ОПЕК+ по снижению добычи на 250%, сокращая добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки больше плана.
Отмечается, что добыча нефти выросла в основном в Иране и Ираке, в то время как в Анголе снизилась.
Ранее сообщалось, что власти России заинтересованы в создании аналога ОПЕК+, который будет регулировать мировой газовый рынок. Отмечается, что переориентация РФ с Европы на Азию привела к необходимости достижения баланса интересов других крупных поставщиков энергоресурсов — Катара, Туркменистана и Ирана.
Разговоры о создании аналога ОПЕК+ идут давно, однако любые картели – это не совсем рыночная тема, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН». По его словам, Россия хочет управлять газовым рынком для того, чтобы получать максимальную выгоду.
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