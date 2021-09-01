Страны ОПЕК+ согласились сохранять плановое наращивание добычи нефти

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ продолжалось менее часа и уже закончилось. В него входят 8 из 23 нефтедобывающих стран, которые принимают участие в соглашении. После этого министры стран ОПЕК+ начали встречу в полном составе.

Ранее сегодня заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ наращивает добычу чёрного золота в соответствии с соглашением ОПЕК+, и исполнит его в августе и сентябре почти на 100%. Согласно договорённостям, докризисного уровня добычи планируется достичь к сентябрю 2022 года.

