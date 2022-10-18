Странам Евросоюза предложили сократить ежемесячное потребление газа
Странам Евросоюза предложили до марта 2023 года на 15% сократить ежемесячное потребление газа, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
В сообщении говорится, что решение предлагается в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.
«Предварительный анализ на основе отчётов государств-членов показывает, что в августе и сентябре потребление газа в ЕС будет примерно на 15% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет. Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС», - указали в ЕК.
Кроме того, отмечается, что не все страны Евросоюза заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности. В этой связи в ЕК предложили по умолчанию предоставлять государствам-членам, столкнувшимся с чрезвычайной ситуацией, «газ от других в обмен на справедливую компенсацию».
Ранее агентство Bloomberg заявило, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий между странами, пишут «Известия».
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