Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть

«Послы достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС», — говорится в сообщении представительства в Twitter.

Как сообщает Financial Times, потолок цен будет установлен на уровне $60 за баррель. Издание указывает, что в ЕС пришли к соглашению после того, как Польша, настаивавшая на уровне в $30. отказалась от своих возражений.

По словам польского посла при ЕС Анджея Садося, договоренности предусматривают опцию изменения лимита цен, которая будет удерживать потолоко на уровне 5% ниже рыночной стоимости.

Ограничения должны вступить в силу с 5 декабря, одновременно с запретом ЕС на морские поставки нефти из России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые попытаются ввести потолок цен на российское сырье. Кроме того, вице-премьер Александр Новак отмечал, что введение лимита цен означает вмешательство в рыночные инструменты, и Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать такие ограничения.

