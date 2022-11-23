СМИ: В ЕС недовольны планом ввести ограничение цен на российский газ

Издание отмечает, что потолок цен не решит проблем Европы с топливом и приведет к опасным для рынка последствиям.

«Несколько дипломатов из стран-членов ЕС, поддерживающих ограничение цены, заявили Financial Times, что она слишком высока для их правительств. Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт/ч, "это просто еще один способ убить ограничение"», — указывается в материале.

Эксперты выражают недовольство возможными ограничениями. Так, энергетическая биржа ICE выступила против ограничения цен, так как это грозит дестабилизацией рынка. Кроме того, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпетра считает, что из-за потолка цен будет подорвано доверие к Еврокомиссии в отношении урегулирования энергетического кризиса.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести ограничение стоимость поставок топлива из РФ на уровне $3000 за 1 тысячу куб. м, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

