Путин назвал бюджет России надежным и сбалансированным
Президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет на 2024-2026 годы является надежным и сбалансированным.
В ходе встречи с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли в Королеве президент ответил на вопрос о секвестировании федеральной космической программы.
Путин заявил, что это не секвестирование, а «ужимание отдельных статей бюджета».
«В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный», - подчеркнул глава государства.
Госдума 26 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2024-2026 годы. В следующем году доходы запланированы на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы составят 36,66 триллиона, отмечает «Радиоточка НСН».
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