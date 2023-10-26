Путин назвал бюджет России надежным и сбалансированным

В ходе встречи с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли в Королеве президент ответил на вопрос о секвестировании федеральной космической программы.

Путин заявил, что это не секвестирование, а «ужимание отдельных статей бюджета».

«В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный», - подчеркнул глава государства.

Госдума 26 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2024-2026 годы. В следующем году доходы запланированы на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы составят 36,66 триллиона, отмечает «Радиоточка НСН».

