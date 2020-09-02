Экономист нашел подвох в словах Путина о «стране-бензоколонке»
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц пояснил НСН, на чем основывается Кремль, делая оптимистичные выводы о снижении зависимости России от нефти и газа.
Зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов постепенно сокращается, пусть и не так быстро, как хотелось бы, пояснил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не просто «страна-бензоколонка», его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц отметил в интервью НСН, что это не доля несырьевых доходов в стране растет, а это доходы от продажи нефти и газа падают.
«По статистике доля несырьевых доходов у нас растет. Но это, скорее всего, происходит из-за падения спроса и низких цен на сырьевые ресурсы. Так что формально, это так… А вот в чем причина? Полагаю, что это - ценовой фактор. Потому что никаких прорывов, новых имен и брендов, которые прозвучали на мировом рынке, мы не видим. Мы видим сырьевой экспорт, экспорт вооружений, но ничего другого», - констатировал Липсиц.
Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 13%, до 41,7 млн тонн. С начала года добыча уменьшилась до 346 млн тонн.
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