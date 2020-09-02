Экономист нашел подвох в словах Путина о «стране-бензоколонке»

Зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов постепенно сокращается, пусть и не так быстро, как хотелось бы, пояснил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не просто «страна-бензоколонка», его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц отметил в интервью НСН, что это не доля несырьевых доходов в стране растет, а это доходы от продажи нефти и газа падают.