Столица выставила на торги 29 коммерческих помещений в ЦАО

Город выставил на продажу 29 коммерческих помещений в подвальных и цокольных этажах в центре Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По его словам, подвальные помещения имеют большой коммерческий потенциал. Щербаков рассказал, что в таких помещениях часто открываются различные мастерские, парикмахерские и небольшие магазины. В центре Москвы на данный момент можно приобрести 29 помещений площадью от 44,7 до 397 квадратных метров в подвальных и цокольных этажах.

Отмечается, что семь помещений можно приобрести в Пресненском районе столицы, в Таганском районе доступны для приобретения шесть лотов, еще четыре помещения расположились в Мещанском районе. Также по три объекта расположилось на Арбате, в Тверском и Басманном районах, в Хамовниках доступно два лота и один в Замоскворечье. В Тверском районе столицы располагается самое маленькое помещение, выставленное на торги, а самое большое - просторное – в пятиэтажке на Большой Серпуховской улице, дом 31, корпус 6.

Ознакомиться со списком объектов городской собственности, доступной на торгах, можно на Инвестиционном портале Москвы. Также на портале можно изучить документацию и правила проведения аукционов.

