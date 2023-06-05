Столичные предприятия провели более 60 переговоров с партнерами из Саудовской Аравии

В состав международной бизнес-миссии в Саудовскую Аравию вошли представители шести предприятий Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Визит состоялся в рамках форума «Иннопром» с 29 по 31 мая. В нём приняли участие компания-разработчик продукции в сфере безопасности, предприятие по выпуску изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, завод силовых и контрольных кабелей, разработчик в области распознавания лиц, а также производитель препаратов для профессиональной косметологии.

По словам Овчинского, проведено уже более 60 деловых переговоров с представителями компаний, занимающихся оптовыми продажами в регионе Ближнего востока.

«Установили новые контакты, провели первичные переговоры с потенциальными партнерами, а также повысили узнаваемость своего бренда в этом регионе», – добавил глава департамента.

Кроме того, компании посетили главную пленарную сессию с участием руководителей Минпромторга России, Министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и различные тематические сессии.

Директор по международному развитию компании «Мезоформула» Елена Лутаева, рассказала, что в рамках бизнес-миссии удалось выработать стратегию присутствия компании на рынке Саудовской Аравии.

Кроме того, по её словам, удалось обсудить с рядом компаний возможность совместного производства.

