Столичная компания разработала мультимедийный комплекс для спортплощадок

Московский производитель «Национальные Технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») разработал аппаратно-программный комплекс для оснащения умных спортивных площадок, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Новинка предоставляет пользователям широкий набор цифровых сервисов: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация пользователей с помощью QR-кодов, запись на посещение игровых зон, воспроизведение музыкального контента и многое другое», - отметил Овчинский.

По словам гендиректора предприятия Константина Юнова, компания создает современные умные пространства для занятия спортом. Так, на спортплощадках будут расположены QR-коды, благодаря которым посетители спортивной зоны смогут перейти на портал QRUSport и получить рекомендации по тренировкам, ознакомиться с техникой безопасности и посмотреть видео-уроки занятий на том или ином тренажере. Кроме того, на площадках установят камеры видеонаблюдения, зарядки для телефонов и точки доступа в интернет.

Первая умная площадка появилась на территории Центра образования имени В.И. Пеллера в Биробиджанском районе ЕАО. Еще несколько спортплощадок построят в Бурятии уже в ноябре этого года.

Крупные, средние и малые предприятия могут активно развиваться в столице благодаря комфортным условиям для бизнеса. Так, на сегодняшний день предприятиям доступно более 20 мер городской поддержки, а частности, субсидии и целевые займы. Более четырех тысяч индустриальных компаний функционирует в Москве. На столичных предприятиях работают больше 720 тысяч человек.

