Стоимость золота в международных резервах России достигла рекордного уровня

Заместитель председателя правления Росдорбанка Анатолий Вожов отмечает, что подорожание произошло благодаря росту котировок, а на международном рынке, в свою очередь, золото дорожало из-за повышенного спроса со стороны центробанков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия сегодня находится среди стран с высоким уровнем доходов населения, напоминает RT.



