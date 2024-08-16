Стоимость золота в международных резервах России достигла рекордного уровня

Стоимость золота в международных резервах России достигла 179,6$ млрд - это пятое место в мире, сообщили РИА Новости.

В материале уточняется, что доля золота в международных резервах РФ сейчас составляет 29,8%. Так, еще в апреле стоимость этого ценного металла составляла 175,9 млрд, а спустя три месяца эта сумма увеличилась на четыре миллиарда.

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Заместитель председателя правления Росдорбанка Анатолий Вожов отмечает, что подорожание произошло благодаря росту котировок, а на международном рынке, в свою очередь, золото дорожало из-за повышенного спроса со стороны центробанков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия сегодня находится среди стран с высоким уровнем доходов населения, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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