Глава Минфина Силуанов посоветовал вкладывать деньги в свою семью

По его словам, выгодна вкладывать в ипотеку, особенно, если она по льготным программам. Силуанов также рассказал, что для вложений в долгую также подойдут госбумаги с фиксированной доходностью.

«Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке», - добавил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

