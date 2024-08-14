Глава Минфина Силуанов посоветовал вкладывать деньги в свою семью
Гражданам РФ инвестировать следует, прежде всего, в свою семью. Такой совет дал глава Минфина РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает «Российская газета».
По его словам, выгодна вкладывать в ипотеку, особенно, если она по льготным программам. Силуанов также рассказал, что для вложений в долгую также подойдут госбумаги с фиксированной доходностью.
«Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке», - добавил министр.
Ранее Силуанов заявил, что Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали идею отсрочки от армии для выпускников вузов
- В Германии заявили о высочайшем приоритете дела о терактах на «Северных потоках»
- Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф
- Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на пост калининградского губернатора
- СМИ: Себастьян Феттель может вернуться в «Формулу 1» в составе Audi
- Стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I
- Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
- Газоснабжение прервано на востоке Крыма из-за аварии на газопроводе
- Глава МВД Польши заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий
- Туристический налог будет действовать в Ростове-на-Дону с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru