Глава Минфина Силуанов посоветовал вкладывать деньги в свою семью

Гражданам РФ инвестировать следует, прежде всего, в свою семью. Такой совет дал глава Минфина РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает «Российская газета».

Получат с 2026 года: Путин подписал закон о выплатах работающим родителям

По его словам, выгодна вкладывать в ипотеку, особенно, если она по льготным программам. Силуанов также рассказал, что для вложений в долгую также подойдут госбумаги с фиксированной доходностью.

«Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке», - добавил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ИнвестицииИпотекаСемьяАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры