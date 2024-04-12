Стоимость унции золота впервые в истории превысила $2400
Стоимость золота обновила рекорд и впервые в истории превысила отметку в $2400 за унцию, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.
В пятницу, 12 апреля, котировки выросли на 1,7% - до $2413,9 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил в стоимости почти 15%.
По мнению аналитиков, рост проса на золото вызван ожиданием снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в июне. Также активность покупателей объясняется геополитическими рисками.
Ранее стало известно, что в 2023 году страны Группы двадцати нарастили свои золотые запасы на 213 тонн. Из них около 16 пришлось на Россию, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще 1,5 тысячи домов
- Шольц заявил, что Россия сама остановила поставки газа в Германию
- Пентагон: США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток
- Стоимость унции золота впервые в истории превысила $2400
- МИД опроверг сообщения о приостановке выдачи виз гражданам Туркмении
- СМИ: Умер модельер Роберто Кавалли
- Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Асю Казанцеву
- СМИ: скорая увезла Куклачева с концерта в честь 75-летия
- «Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля
- На кофейню Starbucks в Турции напали с дробовиком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru