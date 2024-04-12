Стоимость унции золота впервые в истории превысила $2400

В пятницу, 12 апреля, котировки выросли на 1,7% - до $2413,9 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил в стоимости почти 15%.

По мнению аналитиков, рост проса на золото вызван ожиданием снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в июне. Также активность покупателей объясняется геополитическими рисками.

Ранее стало известно, что в 2023 году страны Группы двадцати нарастили свои золотые запасы на 213 тонн. Из них около 16 пришлось на Россию, отмечает «Радиоточка НСН».

