Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара в районе 93 рублей

«Нисходящая динамика курса рубля по-прежнему достаточно сдержанная и неустойчивая. Тем не менее он планомерно обновляет локальные минимумы, приближаясь к нижней границе месячного диапазона консолидации», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам Бабина, сырьевой фактор для рубля остается благоприятным. Отсутствие укрепления национальной валюты РФ может быть связано с ухудшением внутренних факторов: ростом спроса на импорт, также существенным увеличением расходов госбюджета, сохранением относительно высокого объема вывода капитала за рубеж.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов в апреле намерено направлять на покупку валюты и золота по 11,2 миллиарда рублей в день. Центробанк при этом будет продавать валюту на 11,8 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

