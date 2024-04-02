Стоимость унции золота обновила исторический максимум

Цена тройской унции золота поднялась выше $2,3 тысячи и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов на Comex - подразделении Нью-Йоркской товарной биржи.

Импорт золота в Индию в феврале вырос до $6,2 млрд

По состоянию на 22:54 мск стоимость драгоценного металла поднялась до $2 300,2 за тройскую унцию. За день цена выросла на 1,23%.

Аналитики связали подорожание золота с более позитивными, чем ожидалось, данными по инфляции в США. Участники рынка ждут снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой в июне.

В марте исторический максимум обновил курс биткоина. Стоимость главной мировой криптовалюты превысили $70 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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