Импорт золота в Индию в феврале вырос до $6,2 млрд
В феврале 2024 года Индия импортировала золота на 6,15 миллиарда долларов, следует из материалов Министерства торговли и промышленности страны.
Отмечается, что показатели февраля в 2,3 раза больше, чем в феврале 2923 года и в 3,2 раза больше, чем в январе 2024 года.
Президент India Bullion and Jewellers Association Притхвирадж Котари полагает, что в марте импорт может оказаться незначительным из-за рекордно высоких цен на золото.
Ранее стоимость золота достигла нового исторического максимума - цена апрельского фьючерса достигла рекордных 2 153,55 доллара за тройскую унцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru