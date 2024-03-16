Импорт золота в Индию в феврале вырос до $6,2 млрд

Отмечается, что показатели февраля в 2,3 раза больше, чем в феврале 2923 года и в 3,2 раза больше, чем в январе 2024 года.

Президент India Bullion and Jewellers Association Притхвирадж Котари полагает, что в марте импорт может оказаться незначительным из-за рекордно высоких цен на золото.

Ранее стоимость золота достигла нового исторического максимума - цена апрельского фьючерса достигла рекордных 2 153,55 доллара за тройскую унцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

