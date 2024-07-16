Стоимость унции золота на Comex обновила исторический максимум
Цена тройской унции золота поднялась выше 2 455 долларов и обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов на Comex - подразделении Нью-Йоркской товарной биржи.
По состоянию на 17:54 мск цена золота составила 2 455,9 долларов (+1,11%). Через три минуты стоимость выросла ещё на 1,19% - до 2 457,8 за унцию.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам доступны выгодные условия покупки драгоценных металлов и камней, а также золота.
По его словам, приобретая драгметалл, граждане РФ не только сохраняют сбережения, но и поддерживают экономику страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru