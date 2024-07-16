Стоимость унции золота на Comex обновила исторический максимум

По состоянию на 17:54 мск цена золота составила 2 455,9 долларов (+1,11%). Через три минуты стоимость выросла ещё на 1,19% - до 2 457,8 за унцию.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам доступны выгодные условия покупки драгоценных металлов и камней, а также золота.

По его словам, приобретая драгметалл, граждане РФ не только сохраняют сбережения, но и поддерживают экономику страны.