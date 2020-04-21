Стоимость российской нефти Urals ушла в минус

Расчетная стоимость нефти марки Urals, которую продают компании РФ, составила -$2 за баррель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Refinitiv.

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Отмечается, что цена упала на 112,7% по сравнению со вчерашней, которая составила $15,75.

Как пишет газета, это произошло на фоне падения цены американской нефти марки WTI до отрицательных значений впервые в истории.

Добавим, что российский рынок акций стартовал на этой неделе с падения вслед за мировыми площадками и скатившейся нефти. Главная причина такого положения на биржах - опасениях полного заполнения мировых нефтехранилищ в условиях низкого спроса из-за пандемии коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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