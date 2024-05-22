Стоимость нефти сорта Brent упала до минимума за два месяца

Уже в начале мая стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в июле упала ниже $84 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее, передает «Радиоточка НСН».

