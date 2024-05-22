Стоимость нефти сорта Brent упала до минимума за два месяца
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи.
Отмечается, что минимум был зафиксирован на отметке в 81,57 доллара, что стало рекордным значением за последние два месяца.
Уже в начале мая стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в июле упала ниже $84 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru