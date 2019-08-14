Стоимость нефти марки WTI упала ниже $55 за баррель

На данный момент стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в сентябре составляет $54,32 за баррель. Цена на североморскую нефть марки Brent также падает, сейчас баррель с поставкой в октябре стоит $58,57.

На фоне ценовых изменений нефти происходят валютные колебаний. Так, доллар после вчерашнего падения, сегодня показал рост и впервые с мая пробил отметку в 66 рублей. Евро также выросло на на 1,46%, до 73,6 рубля.

