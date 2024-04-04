Стоимость нефти марки Brent превысила $90 за баррель

Стоимость Brent 4 апреля превысила $90 за баррель. Это максимальный уровень с конца октября 2023 года.

Аналитики отмечают, что стоимость нефти растет на фоне опасений дефицита сырья на рынке. Также на котировки влияет напряженность на Ближнем Востоке на фоне недавнего удара Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске.

В апреле Россия снизит производство нефти на 350 тысяч баррелей в сутки. Объемы экспорта сократятся на 121 тысячу, передает «Радиоточка НСН».

