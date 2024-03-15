СМИ: Индия перестала покупать российскую премиальную нефть

Индия, являющаяся крупнейшим импортером российской нефти «по морю», уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Kpler.

По итогам 2023 года Индия стала одним из крупнейших закупщиков этой марки нефти. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей.

«Прогноз на рост»: Индия и Китай обеспечат повышенный спрос на российскую нефть

До этого группа производителей нефти ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно разошлись в своих прогнозах насчет спроса на топливо. Согласно февральскому прогнозу МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь ОПЕК ожидает рост на уровне 2,25 миллионов баррелей в сутки.

За первые два месяца 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной вклад в увеличение доходов бюджета от отрасли внес рост цен на российскую нефть марки Urals, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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